Накануне вечером около 17 часов 40 минут 73-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь по Феодосийской улице, возле дома 4, поворачивая налево, не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу «Ямаха» под управлением 43 - летнего мотолюбителя.
В результате ДТП мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован.
Проводится проверка.
Полиция устанавливает детали происшествия.
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
0
30
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция устанавливает детали ДТП с участием мотоциклиста на Феодосийской улице
Накануне вечером около 17 часов 40 минут 73-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь по Феодосийской улице, возле дома 4, поворачивая налево, не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу «Ямаха» под управлением 43 - летнего мотолюбителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"