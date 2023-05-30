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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист

В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает детали ДТП с участием мотоциклиста на Феодосийской улице

Накануне вечером около 17 часов 40 минут 73-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь по Феодосийской улице, возле дома 4, поворачивая налево, не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу «Ямаха» под управлением 43 - летнего мотолюбителя.
В результате ДТП мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован.
Проводится проверка.
Полиция устанавливает детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП мотоциклы
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