В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист

Накануне вечером около 17 часов 40 минут 73-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь по Феодосийской улице, возле дома 4, поворачивая налево, не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу «Ямаха» под управлением 43 - летнего мотолюбителя.

В результате ДТП мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводится проверка.

Полиция устанавливает детали происшествия.