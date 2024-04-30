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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП трамвая с толлейбусом пострадал 4-летний мальчик

В Приморском районе в ДТП трамвая с толлейбусом пострадал 4-летний мальчик

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга проводится проверка ДТП с троллейбусом, в котором пострадал 4-летний пассажир

Сегодня, 30 апреля 2024 года около 11 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП с общественным пассажирским транспортом на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал 4-летний пассажир троллейбуса.
У мальчика диагностировали ушиб головы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По фатку ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
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