В Ленобласти в ДТП пострадали два подростка на питбайке

Накануне вечером, 30 августа 2024 года около 20 часов 40 минут на 10-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Морье», во Всеволожском районе Ленинградской области 13-летний водитель питбайка «YCF Pilot» не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Хавал», под управлением 36-ленего мужчины.

В результате дорожного происшествия водителя питбайка госпитализировали в легком состоянии, а его 14-летнего пассажира в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.