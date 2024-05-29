В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист

Накануне поздним вечером, 28 мая 2024 года около 23 часов 50 минут на 7-ом километре трассы «Гатчина-Куровицы», в Гатчинском районе Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ X-1Драйв», двигаясь от села Воскресенское в сторону деревни Пижма, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на «встречку» и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «ХОНДА CBR 1000», под управлением 28-летнего байкера, после чего оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате дорожного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водителя иномарки и его пассажира, 48-летнюю женщину, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.