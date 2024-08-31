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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде

В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту наезда автобуса на 9-летнюю девочку

Вечером 29 августа 2024 года около 18 часов 30 минут в Пушкинском районе, возле дома 4 на Школьной улице в поселке Шушары, 46-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «МАЗ», совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не спешившись с велосипеда, без сопровождения взрослых. 

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали  в состоянии средней степени тяжести.  

По данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП автобус велосипеды дети
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