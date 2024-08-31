В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде

Вечером 29 августа 2024 года около 18 часов 30 минут в Пушкинском районе, возле дома 4 на Школьной улице в поселке Шушары, 46-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «МАЗ», совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не спешившись с велосипеда, без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.