Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 19 часов 00 минут возле дома 10 по Кингисеппскому шоссе 52-летний водитель, управляя автомобилем «Geely Belgee-X50» и двигаясь по дворовому проезду от Нарвской улицы к Гатчинскому шоссе, совершил наезд на переходившую проезжую часть без сопровождения взрослых 9-летнюю девочку.
В результате дорожного происшествия ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.
В Красносельском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полоицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП во дворах на Кингисеппской шоссе, в котором пострадала несовершеннолетняя
Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 19 часов 00 минут возле дома 10 по Кингисеппскому шоссе 52-летний водитель, управляя автомобилем «Geely Belgee-X50» и двигаясь по дворовому проезду от Нарвской улицы к Гатчинскому шоссе, совершил наезд на переходившую проезжую часть без сопровождения взрослых 9-летнюю девочку.
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