В Красносельском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку

Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 19 часов 00 минут возле дома 10 по Кингисеппскому шоссе 52-летний водитель, управляя автомобилем «Geely Belgee-X50» и двигаясь по дворовому проезду от Нарвской улицы к Гатчинскому шоссе, совершил наезд на переходившую проезжую часть без сопровождения взрослых 9-летнюю девочку.

В результате дорожного происшествия ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.