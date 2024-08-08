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Питерец.ру » Происшествия » В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате

В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 5-летняя девочка

Накануне вечером, 7 августа 2024 года около 16 часов 45 минут на 22 километре трассы «Пески-Сосново-Подгорье» 69–водитель автомобиля «Нива-Шевроле», двигаясь со стороны деревни Снегиревка совершил наезд на 5–летнюю девочку, которая в сопровождении родителей пересекала проезжую часть на самокате вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП дети
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