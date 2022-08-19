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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге УАЗ-Патриот совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель скончался на месте

В Петербурге УАЗ-Патриот совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель скончался на месте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские полиции устанавливают детали ДТП с автомобилем «УАЗ-Патриот»

Вчера днем около 15 часов 15 минут возле дома 8 по Автомобильной улице, в Кировском районе Петербурга 61-летний водитель автомобиля «УАЗ-Патриот», двигаясь от проспекта Стачек к бульвару Новаторов, не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение слева с последующим выездом на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель «УАЗ-Патриот» от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают все детали дорожной аварии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП
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