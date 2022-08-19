В Петербурге УАЗ-Патриот совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель скончался на месте

Вчера днем около 15 часов 15 минут возле дома 8 по Автомобильной улице, в Кировском районе Петербурга 61-летний водитель автомобиля «УАЗ-Патриот», двигаясь от проспекта Стачек к бульвару Новаторов, не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение слева с последующим выездом на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель «УАЗ-Патриот» от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают все детали дорожной аварии.