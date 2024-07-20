Под Кингисеппом в ДТП пострадал пешеход и водитель иномарки

Накануне поздним вечером, 19 июля 2024 года около 23 часов 25 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 3-ем километре дороги «Подъездной путь «Кингисепп».

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь от трассы «Нарва» в сторону города Кингисепп, наехал на 41-летнего пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части в попутном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов, после чего иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали с травмами, в тяжелом состоянии, у водителя травмы средней степени тяжести, его также доставили в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку, устанавливая детали происшествия.