На трассе «Сортавала» грузовик с щебнем перевенулась и полностью перекрыла движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области в связи дорожно-транспортным происшествием движение автомобильного транспорта полностью перекрыто.

​«По предварительным данным, около 18:45 на 138-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в районе посёлка Кузнечное Приозерского района Ленинградской области произошло опрокидывание грузового транспортного средства гружёного щебнем.Щебень рассыпался по проезжей части. В связи с ДТП движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации обслуживающиедорогу для устранения последствий ДТП. Образовался автомобильный затор протяжённостью 2 километра в направлении Санкт-Петербурга и 4 километра в направлении Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.