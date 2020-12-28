На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 15 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола», на транспортной развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленинградской области в период с 01:00 до 3:00 30 декабря 2020 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры предназначенной для размещения на ней информационных знаков будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта в направлении города Сортавала. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. П-образная опора будет установлена на 27 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Деревни Керро Всеволожского района Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о перекрытии А-121 «Сортавала» будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Приозерскому шоссе (автомобильная дорога регионального значения 41К-179) через деревню Агалатово. Проезд к садоводческим товариществам будет обеспечен» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.