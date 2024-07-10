В Невском районе заступившегося за женщину подростка ранили ножом

Накануне днем, 9 июля 2024 года около 12 часов 15 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что в дверь ее квартиры в доме 47 по Шлиссельбургскому проспекту позвонила соседка и сообщила, что за ней гонится неизвестный.

Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что в парадной № 2 дома 47 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту 17-летний юноша заступился за женщину, которую преследовал неизвестный, вооруженный ножом.

В результате нападавший нанес подростку ножевые ранения.

Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Спустя несколько часов сотрудники полиции у одной из квартир дома 36 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего неработающего местного жителя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

У задержанного изъяли нож.

Задержанного, который ранее был судим, доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.