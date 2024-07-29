В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина

Поздним вечером в минувшую субботу, 27 июля 2024 года около 22 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка о том, что между домами 71 и 73 по проспекту Ленина в Красном Селе, в сквере на детской площадке, неизвестный выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 73 по проспекту Ленина по горячим следам задержали 37-летнего неработающего жителя Москвы, которого подозревают в том, что употребив алкогольные напитки, взял с собой на прогулку травматический пистолет МР-79-9Т и произвел несколько выстрелов в воздух.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.