ента новостей

12:52
Мессенджеры уязвимы перед хакерами
11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
11:42
В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу
11:38
В Петербурге житель Ставропольского края выстрелил из травмата в должника
11:33
В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника
11:27
В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа
11:22
В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина
11:11
Новый кампус "Кантиана" строится в соответствии с ключевыми критериями университетских городков
11:06
Кабмин утвердил перечень программ для предустановки в 2025 году
11:03
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Dirlanda»
10:59
В Петербурге на кладбище ограбили пенсионерку
10:47
Дорожные инспекторы начнут проверять большегрузы
09:58
Продажи элитного жилья выросли в 2 раза
09:22
Умер бывший градоначальник
08:53
Патриарх наградил президента
01:32
2-й тур чемпионата РПЛ завершился победой «Спартака» без Соболева даже в запасе над «Химками» и двумя нулевыми ничьими
00:31
Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21
15:55
Петербург с размахом отмечает День ВМФ
00:57
Стартовал Олимпийский баскетбольный турнир: Австралия победила Испанию, Франция обыграла Бразилию, Германия разобралась с Японией, а Греция уступила Канаде
21:16
В Парголово байкер с пассажиркой пострадали в ДТП с автобусом
21:07
«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы во 2-м туре чемпионата РПЛ, а «Динамо» обыграло «Локомотив»
19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
15:28
Марафонский рекорд на открытой воде установлен
15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
14:56
Градоначальник поздравил торговцев
14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
14:14
На улице Солдата Корзуна дворник мигрант ударил ножом соотечественника
11:59
На Васильевском острове задержали подозреваемого в поножовщине
09:01
Приложение для оплаты парковки стало популярным
08:33
Невыездных должников стало намного больше
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина

В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина

Поздним вечером в минувшую субботу, 27 июля 2024 года около 22 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка о том, что между домами 71 и 73 по проспекту Ленина в Красном Селе, в сквере на детской площадке, неизвестный выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 73 по проспекту Ленина по горячим следам задержали 37-летнего неработающего жителя Москвы, которого подозревают в том, что употребив алкогольные напитки, взял с собой на прогулку травматический пистолет МР-79-9Т и произвел несколько выстрелов в воздух.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).
Задержанного поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба травматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2024, 12:14
В Красном Селе мужчина выстрелил в прохожих из пневматического пистолета
2-04-2024, 09:41
В Петербурге поймали стрелявшего из травмата на Большеохтинском мосту
30-05-2024, 10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
5-07-2024, 12:44
В Колпино дорожный конфликт завершился стрельбой из газового пистолета
8-07-2024, 11:09
В Красном Селе ранее судимый избил сотрудника ФСИН на автобусной остановке
24-03-2024, 12:17
В Луге задержали стрелка из «травматики» на парковке

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
227
27-07-2024, 19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
0
212
27-07-2024, 15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
0
185
27-07-2024, 14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
Наверх