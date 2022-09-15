В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой

Вчера вечером около 19 часов 25 минут возле пешеходного перехода по Невскому проспекту 85 произошел конфликт между водителями автомобилей «Фольксваген Поло» и «Фольксваген «Пассат» по поводу того, что один не уступил проезд другому, в результате которого 24-летний водитель «Пассата» произвел выстрел из аэрозольного устройства в своего оппонента после чего уехал. Стрелок был задержан сотрудниками полиции по горячим следам возле дома № 5 по улице Гончарной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), решается вопрос об избрании меры пресечения.