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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя

В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района оперативно задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя

Накануне вечером, 21 июня 2024 года около 21 часа 50 минут к полицейским поступила информация о скандале в квартире дома 39 по улице Партизана Германа в Красносельском районе.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире труп 66-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.
Предварительно было установлено, что к преступлению может быть причастен сожитель дочери погибшего, который незадолго до происшествия пришел в квартиру пьяным и учинил скандал.
О происшествии в полицию сообщила дочь погибшего, которая в тот момент, по ее словам, испугавшись, убежала из дома.
Через полчаса около дома 39 по улице Партизана Германа 46-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ножевое ранение убийство
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