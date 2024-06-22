В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя

Накануне вечером, 21 июня 2024 года около 21 часа 50 минут к полицейским поступила информация о скандале в квартире дома 39 по улице Партизана Германа в Красносельском районе.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире труп 66-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.

Предварительно было установлено, что к преступлению может быть причастен сожитель дочери погибшего, который незадолго до происшествия пришел в квартиру пьяным и учинил скандал.

О происшествии в полицию сообщила дочь погибшего, которая в тот момент, по ее словам, испугавшись, убежала из дома.

Через полчаса около дома 39 по улице Партизана Германа 46-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.