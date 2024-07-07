В Петербурге на ЗСД столкнулись большегрузы и легковушка, загорелся «Тонар»

Накануне вечером, 6 июня 2024 года около 19 часов 30 минут на 43-м километре ЗСД в районе Белоострова, в Курортном районе Петербурга водитель «Тонара», осуществляя прямолинейное движение не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным «Камазом», после чего отлетел в сторону другого грузового автомобиля, попутно задев приближающийся легковой автомобиль.

В результате дорожного присшествия «Тонар» загорелся, пламя почти мгновенно распространилось на весь грузовик.

По предварительным данным, имеется один пострадавший, который находился в одном из большегрузов.

Ему оказана необходимая помощь, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.