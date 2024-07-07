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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на ЗСД столкнулись большегрузы и легковушка, загорелся «Тонар»

В Петербурге на ЗСД столкнулись большегрузы и легковушка, загорелся «Тонар»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Курортного района Петербурга проводит проверку по факту ДТП на 43-м километре ЗСД

Накануне вечером, 6 июня 2024 года около 19 часов 30 минут на 43-м километре ЗСД в районе Белоострова, в Курортном районе Петербурга водитель «Тонара», осуществляя прямолинейное движение не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным «Камазом», после чего отлетел в сторону другого грузового автомобиля, попутно задев приближающийся легковой автомобиль. 

В результате дорожного присшествия «Тонар» загорелся, пламя почти мгновенно распространилось на весь грузовик.

По предварительным данным, имеется один пострадавший, который находился в одном из большегрузов. 

Ему оказана необходимая помощь, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ЗСД ДТП
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