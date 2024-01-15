В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки

По предварительным данным, сегодня около 13 часов 10 минут на 670 километре автодороги «М-10» в Тосненском районе Ленобласти произошло столкновение двух большегрузов и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадавших нет.

Движение на указанном участке дороги затруднено. Это связано еще и с тем, что незадолго до указанного ДТП на этом же участке дороги водитель другого грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

На месте продолжают работать сотрудники ДПС.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.