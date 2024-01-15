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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки

В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту дорожного происшествия в Тосненском районе Ленобласти

По предварительным данным, сегодня около 13 часов 10 минут на 670 километре автодороги «М-10» в Тосненском районе Ленобласти произошло столкновение двух большегрузов и двух легковых автомобилей. 

В результате ДТП пострадавших нет.

Движение на указанном участке дороги затруднено. Это связано еще и с тем, что незадолго до указанного ДТП на этом же участке дороги водитель другого грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. 

На месте продолжают работать сотрудники ДПС.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.                                                  

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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