В Петергофе поймали мужчину спалившего автомобиль бывшей супруги в деревне Низино

4 июля 2024 года около 06 часов 15 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступила информация о том, что напротив магазина на Центральной улице деревни Низино горит автомобиль «Киа Рио», а с места происшествия убегает мужчина.

В результате возгорания автомобиль сгорел полностью, пострадавших нет.

42-летняя владелица автомашины сообщила сотрудникам полиции, что подозревает в поджоге бывшего мужа, который ранее высказывал подобные угрозы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

5 июля 2024 года возле квартиры дома 10 корпус 2 по Ботанической улице в Петергофе сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 42-летнего неработающего бывшего супруга потерпевшей.

Полицейским он рассказал, что хотел устроить сюрприз своей бывшей.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.