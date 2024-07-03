В Петербурге поймали жителя Ленобласти, ограбившего пожилую женщину в парадной дом

Вечером 30 июня 2024 года, около 21 часа 20 минут неизвестный злоумышленник на лестничной клетке первого этажа дома 17 по Новочеркасскому проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга отобрал у 79-летней петербурженки имущество на общую сумму 16 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера ночью, 2 июля 2024 года около 02 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в хостеле, расположенном в доме 14 по Таллинской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего жителя Ленобласти.

Похищенное изъяли.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводится дополнительный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного.