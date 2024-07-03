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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали жителя Ленобласти, ограбившего пожилую женщину в парадной дом

В Петербурге поймали жителя Ленобласти, ограбившего пожилую женщину в парадной дом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Ленобласти, подозреваемого в нападении на пожилую женщину в парадной дома на Новочеркасском проспекте

Вечером 30 июня 2024 года, около 21 часа 20 минут неизвестный злоумышленник на лестничной клетке первого этажа дома 17 по Новочеркасскому проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга отобрал у 79-летней петербурженки имущество на общую сумму 16 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера ночью, 2 июля 2024 года около 02 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в хостеле, расположенном в доме 14 по Таллинской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего жителя Ленобласти.
Похищенное изъяли.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Проводится дополнительный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район грабеж пенсионеры
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