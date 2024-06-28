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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали троих приятелей - автоугонщиков

В Петербурге поймали троих приятелей - автоугонщиков

0
29
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицейские задержали троицу приятелей - автопохитителей

26 июня 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило собщение от 27-летнего жителя дома 22 по Туристской улице, который сообщил о том, что часом ранее от его дома неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 2107», 1994 года выпуска, стоимостью 50 тысяч рублей.
На следующий день автомобиль был обнаружен около дома 52 по Приморскому проспекту.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали троих 21-летних молодых парней.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район угон автомобиль
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