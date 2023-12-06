В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине

Нокануне утром, 5 декабря 2023 года около 11 часов 00 ми нут поступило сообщение в полицию Лужского района Ленобласти о ножевом ранении в поселке Тесово-4, в квартире дома 3 на Ленинградской улице.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено что, около 10 часов 20 минут возле магазина в доме 1 на той же улице произошла неожиданная ссора между двумя мужчинами. Один из них, 53-летний местный житель, который имел судимости в прошлом, нанес удар ножом в грудь своему 69-летнему противнику, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализировали.

В этот же день, около 15 часов 10 минут, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления в квартире дома 5 на улице Гагарина в поселке Тесово-4.

Полиция изъяла нож, который использовался при нападении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, которая относится к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.