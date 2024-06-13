В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде

Накануне ночью, 12 июня 2024 года около 01 часа 45 минут возле дома 99 по Большому Сампсониевскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга 27–летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «КИА», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП поилцейские проводят проверку.