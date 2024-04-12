В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

Накануне утром, 11 апреля 2024 года около 09 часов 30 минут возле дома 50 по Богатырскому проспекту 29-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь по боковому проезду Богатырского проспекта в сторону Яхтенной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 10 класса, которая переходила проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.