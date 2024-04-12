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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда на девушку-пешехода в Приморском районе

Накануне утром, 11 апреля 2024 года около 09 часов 30 минут возле дома 50 по Богатырскому проспекту 29-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь по боковому проезду Богатырского проспекта в сторону Яхтенной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученицу 10 класса, которая переходила проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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