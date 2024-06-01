Сегодня ночью, 1 июня 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 247 по Приморскому шоссе, в городе Сестрорецк 29–летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь по Приморскому шоссе не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (силовое ограждение слева), с последующим столкновением с опорой городского освещения.
В результате доржного происшествия байкер от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим байкером в Курортном районе
Сегодня ночью, 1 июня 2024 года около 02 часов 00 минут возле дома 247 по Приморскому шоссе, в городе Сестрорецк 29–летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь по Приморскому шоссе не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (силовое ограждение слева), с последующим столкновением с опорой городского освещения.
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