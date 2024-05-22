На Приморском шоссе «ИЖ» наехал на опору дорожного знака. Водитель умер

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 18 часов 05 минут в Курортном районе Петербурга, на 3-м километре Приморского шоссе, вне населенного пункта, 59-летний водитель, управляя автомобилем «ИЖ» и двигаясь по Приморскому шоссе от Сестрорецка к поселку Солнечное, совершил съезд с дороги вправо, наезд на опору дорожного знака с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

По предварительным данным смерть наступила от естественной причине. Предположительно, у него оторвался тромб.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.