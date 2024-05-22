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Питерец.ру » Происшествия » На Приморском шоссе «ИЖ» наехал на опору дорожного знака. Водитель умер

На Приморском шоссе «ИЖ» наехал на опору дорожного знака. Водитель умер

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Приморском шоссе

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 18 часов 05 минут в Курортном районе Петербурга, на 3-м километре Приморского шоссе, вне населенного пункта, 59-летний водитель, управляя автомобилем «ИЖ» и двигаясь по Приморскому шоссе от Сестрорецка к поселку Солнечное, совершил съезд с дороги вправо, наезд на опору дорожного знака с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
По предварительным данным смерть наступила от естественной причине. Предположительно, у него оторвался тромб. 
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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