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Питерец.ру » Происшествия » На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика

На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Зины Портновой, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 19 часов 55 минут возле дома 23 по улице Зины Портновой, в Кировском районе Петербурга 67-летний водитель за рулем автомобиля «Лифан-Х60», двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на выбежавшего от парадной дома в сторону двора, слева направо по ходу движения, 10-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с перелом правой голени, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП пострадавший пешеход дети
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