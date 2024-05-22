На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика

Накануне вечером, 21 мая 2024 года около 19 часов 55 минут возле дома 23 по улице Зины Портновой, в Кировском районе Петербурга 67-летний водитель за рулем автомобиля «Лифан-Х60», двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на выбежавшего от парадной дома в сторону двора, слева направо по ходу движения, 10-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с перелом правой голени, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.