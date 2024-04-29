Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 19 часов 35 минут возле дома 21 корпус 1 по улице Зины Портновой, в кировском районе Петербурга 50-летняя женщина, управляя троллейбусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода задним колесом совершила наезд на мужчину-пешехода (на вид 25-28 лет), который, предположительно, оступился и упал под колеса транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте аварии.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств происшествия.
На улице Зины Портновой мужчина погиб под колесами троллейбуса
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой
Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 19 часов 35 минут возле дома 21 корпус 1 по улице Зины Портновой, в кировском районе Петербурга 50-летняя женщина, управляя троллейбусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода задним колесом совершила наезд на мужчину-пешехода (на вид 25-28 лет), который, предположительно, оступился и упал под колеса транспортного средства.
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