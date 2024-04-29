На улице Зины Портновой мужчина погиб под колесами троллейбуса

Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 19 часов 35 минут возле дома 21 корпус 1 по улице Зины Портновой, в кировском районе Петербурга 50-летняя женщина, управляя троллейбусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода задним колесом совершила наезд на мужчину-пешехода (на вид 25-28 лет), который, предположительно, оступился и упал под колеса транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств происшествия.