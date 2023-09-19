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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку

В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку

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27
Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Маршала Блюхера, в котором пострадала школьница

Вчера утром около 08 часов 25 минут возле дома 14 по проспекту Маршала Блюхера 26-летняя автоледи, управляя автомобилем «Форд Маверик», двигаясь от Кушелевской дороги, на регулируемом перекрестке с Лабораторным проспектом при повороте налево совершила наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП пострадавший пешеход
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