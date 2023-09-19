В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку

Вчера утром около 08 часов 25 минут возле дома 14 по проспекту Маршала Блюхера 26-летняя автоледи, управляя автомобилем «Форд Маверик», двигаясь от Кушелевской дороги, на регулируемом перекрестке с Лабораторным проспектом при повороте налево совершила наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.