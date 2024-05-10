В Ленобласти в ДТП погибли три человека

Сегодня днем, 10 мая 2024 года около 14 часов 40 минут в Сланцевском районе Ленинградской области автомобиль «Фольксваген» по не установленной пока причине вылетел в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое мужчин, в возрасте 36-37 лет находившиеся в салоне автомобиля.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.