В ДТП на КАД погибли два пассажира «Шевроле»

Сегодня ночью, 22 марта 2024 года около 03 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП на 36-ом километре внешнего кольца КАД в сторону Пискаревского проспекта.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей «Шевроле» и «Газель», в результате чего у отечественного автомобиля отлетело колесо, а иномарку отбросило в барьерное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира «Шевроле».

Полицейские проводят проверку обстоятельств случившегося ДТП.