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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД погибли два пассажира «Шевроле»

В ДТП на КАД погибли два пассажира «Шевроле»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ночного ДТП на КАД

Сегодня ночью, 22 марта 2024 года около 03 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП на 36-ом километре внешнего кольца КАД в сторону Пискаревского проспекта. 

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей «Шевроле» и «Газель», в результате чего у отечественного автомобиля отлетело колесо, а иномарку отбросило в барьерное ограждение. 

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира «Шевроле».

Полицейские проводят проверку обстоятельств случившегося ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район КАД ДТП
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