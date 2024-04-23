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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга водитель «Приоры» вылетел из автомобиля после столкновения с «Солярисом»

В центре Петербурга водитель «Приоры» вылетел из автомобиля после столкновения с «Солярисом»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Центральном районе Петербурга

Сегодня днем, 23 апреля 2024 года около 12 часов 50 минут на перекрестке 2-й Советской улицы и Греческого проспекта, в Центральном районе Петербурга произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендай Солярис».
В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летнего водителя «Приоры» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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