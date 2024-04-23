В центре Петербурга водитель «Приоры» вылетел из автомобиля после столкновения с «Солярисом»

Сегодня днем, 23 апреля 2024 года около 12 часов 50 минут на перекрестке 2-й Советской улицы и Греческого проспекта, в Центральном районе Петербурга произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендай Солярис».

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летнего водителя «Приоры» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.