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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Лангерево в ДТП погибли двое мужчин

В деревне Лангерево в ДТП погибли двое мужчин

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники дорожной полиции проводят проверку смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня утром около 11 часов 05 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в деревне Лангерево.
Очевидец аварии сообщил сотрудникам полиции, что в салоне разбитого автомобиля находятся трое мужчин в бессознательном состоянии.
На месте происшествия было установлено, что возле дома 11 по улице Центральной деревни Лангерево автомобиль "Лада Веста", двигаясь на левом закруглении дороги, совершил съезд с дороги налево по ходу движения, с последующим наездом на дерево и металлический забор.
В результате ДТП двое мужчин, на вид 50 лет, их личности не установлены, погибли на месте происшествия.
38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Дорожные полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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