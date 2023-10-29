В деревне Лангерево в ДТП погибли двое мужчин

Сегодня утром около 11 часов 05 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в деревне Лангерево.

Очевидец аварии сообщил сотрудникам полиции, что в салоне разбитого автомобиля находятся трое мужчин в бессознательном состоянии.

На месте происшествия было установлено, что возле дома 11 по улице Центральной деревни Лангерево автомобиль "Лада Веста", двигаясь на левом закруглении дороги, совершил съезд с дороги налево по ходу движения, с последующим наездом на дерево и металлический забор.

В результате ДТП двое мужчин, на вид 50 лет, их личности не установлены, погибли на месте происшествия.

38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Дорожные полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.