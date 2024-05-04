В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок

Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 17 часов 50 минут на 9-м километре трассы «Ульяшово – Подвязье – Мыслино», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили пассажирки "Хендай" – 2-летняя девочка и 61-летняя женщина.

Обоих госпитализировали.

Сам водитель и еще одна пассажирка после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Водитель направлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.