Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 17 часов 50 минут на 9-м километре трассы «Ульяшово – Подвязье – Мыслино», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили пассажирки "Хендай" – 2-летняя девочка и 61-летняя женщина.
Обоих госпитализировали.
Сам водитель и еще одна пассажирка после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.
Водитель направлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.
В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Волховском районе Ленобласти, в котором тяжело пострадал маленький ребенок
Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 17 часов 50 минут на 9-м километре трассы «Ульяшово – Подвязье – Мыслино», в Волховском районе Ленинградской области 31-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
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