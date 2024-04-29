В Ленобласти под Гатчиной в ДТП пострадала 2-летняя девочка

Накануне днем, 28 апреля 2024 года около 13 часов 00 минут на 16 километре трассы «Мины – Новинка», в Гатчинском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Инфинити» не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала находившаяся в детском кресле на заднем сидении автомобиля девочка, 2022 года рождения, которая госпитализирована с сотрясением головы, в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.