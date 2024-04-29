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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти под Гатчиной в ДТП пострадала 2-летняя девочка

В Ленобласти под Гатчиной в ДТП пострадала 2-летняя девочка

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала девочка, 2022 года рождения

Накануне днем, 28 апреля 2024 года около 13 часов 00 минут на 16 километре трассы «Мины – Новинка», в Гатчинском районе Ленинградской области 35-летний водитель «Инфинити» не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала находившаяся в детском кресле на заднем сидении автомобиля девочка, 2022 года рождения, которая госпитализирована с сотрясением головы, в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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