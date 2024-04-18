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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку из Петродворцового района

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку из Петродворцового района

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петродворцового района задержали курьера мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

16 апреля 2024 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 91-летней женщины, которая рассказала о том, что в этот же день, в период с 12:00 до 15:30, ей на сотовый телефон звонил неизвестный, который сообщил, что ее подруга из Белгорода попала в ДТП, и для не привлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать курьеру деньги.
Поверив злоумышленникам, пожилая женщина у порога своей квартиры передала курьеру 100 000 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что явившийся за деньгами является таксистом, который только принял заказ на посылку с маршрутом следования от адреса проживания пенсионерки до гипермаркета на улице Восстановления в Красном Селе, и о том, что находится в посылке - не знал.
На конечной точке маршрута посылку забрала женщина.
Полицейским удалось установит ее личность. Ею оказалась 40-летняя неработающая жительница садоводческого товарищества Дача в Гатчинском районе Ленинградской области.
Вчера 17 апреля 2024 года подозреваемую задержали по месту жительства.
Следователи возбудилил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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