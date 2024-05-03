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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей

В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту травмирования двух маленьких детей в общественном транспорте

Вчера, 2 мая 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в этот же день около двух часов дня с ушибом головы врачами «скорой» была осмотрена годовалая девочка.
Со слов матери, девочка упала в коляске при резком торможении автобуса, следовавшего по Пролетарской улице.
В этот же день медиками была осмотрена еще одна девочка – двухлетняя жительница Приморского района.
Девочка выпала из коляски при резком торможении в троллейбусе, следовавшем по улице Оптиков.
После осмотра врачей девочку с мамой отправили на амбулаторное лечение.
По обоим фактам полицией проводятся проверки.

Источник: ГУ МВД
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