В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей

Вчера, 2 мая 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в этот же день около двух часов дня с ушибом головы врачами «скорой» была осмотрена годовалая девочка.

Со слов матери, девочка упала в коляске при резком торможении автобуса, следовавшего по Пролетарской улице.

В этот же день медиками была осмотрена еще одна девочка – двухлетняя жительница Приморского района.

Девочка выпала из коляски при резком торможении в троллейбусе, следовавшем по улице Оптиков.

После осмотра врачей девочку с мамой отправили на амбулаторное лечение.

По обоим фактам полицией проводятся проверки.