Вчера, 2 мая 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в этот же день около двух часов дня с ушибом головы врачами «скорой» была осмотрена годовалая девочка.
Со слов матери, девочка упала в коляске при резком торможении автобуса, следовавшего по Пролетарской улице.
В этот же день медиками была осмотрена еще одна девочка – двухлетняя жительница Приморского района.
Девочка выпала из коляски при резком торможении в троллейбусе, следовавшем по улице Оптиков.
После осмотра врачей девочку с мамой отправили на амбулаторное лечение.
По обоим фактам полицией проводятся проверки.
В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей
0
57
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту травмирования двух маленьких детей в общественном транспорте
Вчера, 2 мая 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что в этот же день около двух часов дня с ушибом головы врачами «скорой» была осмотрена годовалая девочка.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"