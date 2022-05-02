В поселке Назия 6-летняя девочка выпала из окна

Вчера вечером около 21 часа 30 минут на газоне под окнами жилого дома на Школьном проспекте обнаружили 6-летнюю девочку. Она выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Пострадавшую госпитализировали в Шлиссельбургскую больницу в тяжелом состоянии. У девочки закрытый перелом левого бедра, ушиб грудной клетки, пробитое легкое, закрытый перелом таза, ссадины нижних конечностей. Девочка помещена в реанимацию.

Со слов матери, неработающей, она уходила в магазин, а дочь оставалась дома одна. Девочка облокотилась на москитную сетку, вместе с которой выпала из окна.