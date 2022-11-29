Девочка в Петербурге сломала в автобусе руку. Перевозчик отрицает вину водителя

Третьеклассница в Петербурге сломала руку в результате резкого торможения 328 автобуса, сообщают СМИ. При этом девочка держалась за поручень. Инцидент произошел 28 ноября на Центральной улице в Металлострое.

При этом в пресс-службе «Пассажиравтотранса» считают, что резкого торможения не было, как и вины водителя — просто девочка не держалась за поручень.

Стоит отметить, что журналисты в последнее время часто пишут о небрежной езде водителей социальных автобусов. Многочисленные ДТП – тому подтверждение. Более того, в Сети ходит большое количество видео, на которых водители общественного транспорта смотрят за рулем фильмы, общаются через мессенджеры с родственниками и отвлекаются на беседы с попутчиками.

Ранее жители города на Неве обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить качество оказания услуг по перевозке пассажиров. Причиной этого стало предположение, что за руль автобусов пересели бывшие маршрутчики после проведенной транспортной реформы губернатором Александром Бегловым, в результате которой они остались без работы.