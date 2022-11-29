В Металлострое после резкого торможения автобусав больницу попала 10-летняя пассажирка

Вчера вечером около 16 часов 45 минут напротив дома 24 по улице Центральной в поселке Металлострой 62-летний водитель автобуса, двигаясь от улице Садовой к улице Центральной, применил резкое торможение, в следствии которого произошло падение 10-летней пассажирки, которая стояла в центральной части автобуса и держалась за поручень.

В результате ДТП девочка с закрытым переломом правой руки госпитализирована в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.