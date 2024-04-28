В Кронштадте мигрант разбил стекла автомобиля своей бывшей начальницы

Накануне утром, 27 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут к полицейским Кронштадтского района поступило сообщение от 19-летнего очевидца, который сообщил о том, что возле дома 9 по Кронштадтскому шоссе в городе Кронштадт неизвестный разбил автомобиль «Фольксваген Гольф».

В ходе просмотра видео, предоставленного очевидцем, полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в причастности к совершению указанного деяния. Им оказался 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Полицейские установили, что он из хулиганских побуждений обрезком железной трубы разбил стекла автомобиля своей бывшей 57-летней начальницы.

Следователи возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.