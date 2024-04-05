В Приморском районе поймали подозреваемого в разбойном нападении

29 марта к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 39-летнего бетонщика, которы рассказал о том, что возле дома 12 корпус 1 по Комендантскому проспекту двое неизвестных, с которыми он сперва распивал спиртные напитки в кафе, попросили у него телефон, якобы, для того, чтобы позвонить, после чего, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, вместе с телефоном скрылись.

Сумма материального ущерба составила 10 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 4 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Приморского района при поддержке Специального полка полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего жителя одного из южных регионов России.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается соучастник преступления.