В Колпино задержали злодея списавшего деньги с потерянной карты пенсионерки

Вечером минувшего понедельника, 11 марта 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающая в городе Колпино в доме 11 по улице Раумская. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что 9 марта неизвестный списал с её банковской карты деньги в сумме 5 829,76 рублей путем совершения покупок в разных магазинах. Банковскую карту пожилая женщина потеряла по собственной неосторожности в неустановленном месте.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера вечером, 14 марта 2024 года около 17 часов 20 минут возле дома 12 по проспекту Раевского в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за совершение данного преступления задержали неработающего 63-летнего местного жителя.

В отношении злоумышленника избрали меру пресечения – обязательство о явке.