В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу

9 марта 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Женщина рассказала стражам порядка о том, что подверглась нападению в собственной квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 22 часов 00 минут бывший молодой человек дамы проник через балкон в ее квартиру на Казанской улице, избил ее и похитил 2 мобильных телефона.

Материальный ущерб составил 40 000 рублей.

Вчера утром, 13 марта около 11 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 28/2 по Заневскому проспекту участковый уполномоченный полиции по подозрению в причастности к нападению задержал 28-летнего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.