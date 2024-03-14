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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу

В Петербурге задержали верхолаза, ограбившего бывшую подругу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района задержали верхолаза, подозреваемого в нападении на бывшую подругу

9 марта 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Женщина рассказала стражам порядка о том, что подверглась нападению в собственной квартире.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 22 часов 00 минут бывший молодой человек дамы проник через балкон в ее квартиру на Казанской улице, избил ее и похитил 2 мобильных телефона.
Материальный ущерб составил 40 000 рублей.
Вчера утром, 13 марта около 11 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 28/2 по Заневскому проспекту участковый уполномоченный полиции по подозрению в причастности к нападению задержал 28-летнего петербуржца.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район грабеж
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