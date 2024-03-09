В Петергофе иномарка сбила 14-летнего подростка

Накануне днем, 8 марта 2024 года около 15 часов 30 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 40-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Поло», который сообщил о том, что возле дома 7 по Привокзальной площади в городе Петергоф, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, он совершил наезд на 14-летнего подростка.

В результате ДТП щкольника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.