В центре Петербурга иномарка сбила подростка

Вчера вечером около 16 часов 08 минут возле дома № 43 по проспекту Римского-Корсакова 51-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на подростка, 2013 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенка бригадой скорой помощи с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Сотрудниками дорожной полиции проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.