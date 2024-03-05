В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка

Вчера вечером, 4 марта 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 40 корпуса 1 по Заречной улице в Парголово 38-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус» и двигаясь по по Заречной улице от Толубеевского проезда в сторону улицы Федора Абрамова, совершил наезд на 13-летнего подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автотранспорта.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.