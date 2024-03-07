В Ленобласти водитель «Рено Логан» погиб после столкновения с большегрузом

Сегодня утром, 07 марта 2024 года около 09 часов 50 минут на 135-ом км автодороги «Южное полукольцо» в Кировском районе Ленобласти водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным тягачом с полуприцепом-цистерной (пустой), за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его личность устанавливается.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.