25 февраля 2024 года в сети «Интернет» полицейскими был выявлен видеоролик, на котором зафиксированы противоправные действия неизвестного молодого человека на Сенатской площади у памятника Петру Великому.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).
26 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга.
В настоящее время его доставили в отдел полиции
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
0
43
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция Петербурга задержала молодого человека, подозреваемого в противоправных действиях на Сенатской площади
25 февраля 2024 года в сети «Интернет» полицейскими был выявлен видеоролик, на котором зафиксированы противоправные действия неизвестного молодого человека на Сенатской площади у памятника Петру Великому.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"