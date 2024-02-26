В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"

25 февраля 2024 года в сети «Интернет» полицейскими был выявлен видеоролик, на котором зафиксированы противоправные действия неизвестного молодого человека на Сенатской площади у памятника Петру Великому.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

26 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга.

В настоящее время его доставили в отдел полиции