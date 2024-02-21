В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса

Накануне днем, 20 февраля 2024 года около 15 часов 30 минут в Выборгском районе Петербурга, возле дома 8 по проспекту Энгельса 76-летний мужчина, управляя личным автомобилем «Ниссан Кашкай», совершил наезд на 14-летнюю девочку - подростка, которая шла на посадку в трамвай в зоне остановки общественного транспорта.

После дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Приблизительно через час сотрудниками дорожной полиции Приморского района был задержан водитель возле дома 71 по Ланскому шоссе.

По данному факту возбуждено административное производство по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).