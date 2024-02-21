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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса

В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса

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Опубликовал: Anton78
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Задержан водитель, сбивший школьницу на проспекте Энгельса и скрывшийся с места ДТП

Накануне днем, 20 февраля 2024 года около 15 часов 30 минут в Выборгском районе Петербурга, возле дома 8 по проспекту Энгельса 76-летний мужчина, управляя личным автомобилем «Ниссан Кашкай», совершил наезд на 14-летнюю девочку - подростка, которая шла на посадку в трамвай в зоне остановки общественного транспорта.
После дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся.
Пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Приблизительно через час сотрудниками дорожной полиции Приморского района был задержан водитель возле дома 71 по Ланскому шоссе.
По данному факту возбуждено административное производство по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
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