В Невском районе пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам почти 4,5 млн рублей

Накануне поздним вечером около 22 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 71-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 17 августа ей на телефон звонили неизвестные, которые под предлогом обеспечения безопасности имущества, убедили ее продать квартиру, а, полученные денежные средства в сумме 4 миллиона 480 тысяч рублей передать неизвестному возле дома 28 по Рыбацкому проспекту.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.